Эрдоган рассказал о скором выводе боевиков из Идлиба

Россия и Турция определят группировки, которые предстоит вывезти из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в колонке для газеты «Коммерсант», посвященной договоренности РФ и Турции по Идлибу.

По его словам, в тоже время, сирийская вооружэенная оппозиция будет продолжать оставаться на занимаемых территориях.

«Мы добьемся того, чтобы радикальные группы, которые мы определим вместе с Россией, не смогли действовать в этом регионе», - написал Эрдоган.

Ранее главы двух стран договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в Идлибе.