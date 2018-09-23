Меркель признали главной гордостью Германии

Жители Германии, как восточной, так и западной ее части, назвали нынешнего канцлера Ангелу Меркель главной гордостью страны. Такой результат показал соцопрос, проведенный институтом Infratest dimap по заказу газеты Welt am Sonntag.

Согласно опросу Меркель поддержали 16% респондентов. В первую пятерку вошли бывшие канцлеры Гельмут Шмидт (за него отдали 11% голосов), Вилли Брандт (с результатом в 6%) и Гельмут Коль (6%). На пятое место жители страны поставили нынешнего президента Франка-Вальтера Штайнмайера (ему досталось 5% голосов).

В целом, выдающимися личностями немцы чаще всего называли своих соотечественников-политиков (49%). За ними отметили знаменитых спортивных деятелей (первое место отдано тренеру сборной Германии по футболу Йоахиму Лёву (3%).

Среди писателей и ученых главной гордостью назвали Иоганна Вольфганга фон Гёте и Альберта Эйнштейна (по 2%).