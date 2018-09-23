В Иране объявили понедельник 24 сентября днем траура по погибшим в теракте

Иранское правительство объявило понедельник 24 сентября траурным днем в стране после теракта на военном параде в городе Ахваз, жертвами которого стали 29 человек. Об этом говорится на официальном сайте президента Ирана Хасана Рухани.

«Правительство Ирана выражает соболезнования храбрым людям из провинции Хузестан и терпящим страдания семьям жертв и пострадавших в результате инцидента и объявляет день их похорон 24 сентября национальным днем траура», - сказано в тексте.

Иранское правительство призвало соседние страны предпринять меры по борьбе с террористами.

Власти иранской провинции Хузестан в лице духовного лидера Мухаммеда Али Мусави Джазеайри и генерал-губернатора Голама Резу Шариати сделали заявление, в котором теракт называется обличением «подлой натуры слепых врагов иранской нации и исламской системы».

Напомним, четверо вооруженных боевиков открыли огонь по участникам военного парада и зрителям в городе Ахваз на юго-западе Ирана утром 22 сентября. В течение десяти минут террористы обстреливали людей и намеревались пройти к трибунам с высокопоставленных офицеров. Однако они были остановлены иранскими правоохранителями. В результате теракта погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. В ВС Ирана заявили, что боевики связаны с США и израильской разведкой «Моссад».

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани и попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших.