Генпрокурор Украины заявил, что уйдет в отставку

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в мае следующего года намерен покинуть пост и заняться политикой.

Как он заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1», он не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко на будущих выборах. И сразу после них он собирается уйти в отставку.

«Я доработаю до конца президентских выборов, считаю это серьезной гарантией того, что они состоятся по закону и в установленное время», - отметил генпрокурор.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

«В мае думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитываться», — отметил Луценко.

Юрия Луценко назначили генеральным прокурором Украины в мае 2016 года. Он должен был проработать на своем посту шесть лет.