Фургал избран новым губернатором Хабаровского края

Представитель ЛДПР Сергей Фургал официально победил на выборах губернатора Хабаровского края. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Фургал набрал 69,57% голосов.

За его соперника, бывшего главу региона Вячеслава Шпорта, отдано только 27,97% голосов. Таким образом, он на очередной срок не переизбран.

Вячеслав Шпорт был губернатором Хабаровского края с апреля 2009 года.