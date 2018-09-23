Боевики в Сирии 14 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, вновь нарушили режим прекращения огня в Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, обстрелы были зафиксированы 12 раз в населенных пунктов в провинции Латакия, а также дважды на окраинах города Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.