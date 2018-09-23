На Марину Абрамович напали с ее автопортретом во Флоренции
Гражданин Чехии напал на известного сербского мастера перфоманса Марину Абрамович на выставке во Флоренции.
Фото: Kika Press, ZUMAPRESS.com, Globallookporess
На известную сербскую художницу и мастера перфоманса Марину Абрамович напали на выставке во Флоренции. Как пишет РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ, гражданин Чехии ударил ее картиной.
Когда известная художница покидала вернисаж своей выставки в музее Palazzo Strozzi, на нее напал 51-летний мужчина. Он схватил ее автопортрет и ударил Абрамович по голове. Мужчину задержали на месте происшествия.
Отмечается, что тот же мужчину в январе 2018 года испортил одну из выставленных на площади Piazza della Signoria во Флоренции скульптур.