На Марину Абрамович напали с ее автопортретом во Флоренции

На известную сербскую художницу и мастера перфоманса Марину Абрамович напали на выставке во Флоренции. Как пишет РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ, гражданин Чехии ударил ее картиной.

Когда известная художница покидала вернисаж своей выставки в музее Palazzo Strozzi, на нее напал 51-летний мужчина. Он схватил ее автопортрет и ударил Абрамович по голове. Мужчину задержали на месте происшествия.

Отмечается, что тот же мужчину в январе 2018 года испортил одну из выставленных на площади Piazza della Signoria во Флоренции скульптур.