Российские военные раздали почти тысячу проднаборов мирным жителям в Сирии

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон за прошедшие сутки провели две гуманитарных акции в Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Таким образом, по его словам, в провинции Алеппо и Дейр-Эз-Зор выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны и одну тонну свежего хлеба.

Кроме того, в ряде районов города Алеппо российские военные провели адресную благотворительную помощь. Так, в ходе акции ее получили 15 семьям погибших сирийских военных.

Таким образом, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1940 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3024,94 тонны.