Женщина впервые провела вечерние новости на ТВ в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии впервые в истории страны ведущей вечернего выпуска новостей на государственном канале стала женщина. Этой чести удостоилась телевизионная журналистка Виам аль-Дакхиль. До этого Виам была корреспондентом канала CNBC Arabia и ведущей новостей бахрейнского телеканала «Аль-Араб».

По сообщению пресс-службы аравийского Первого канала, это историческое событие для телеканала. В последний раз женщина становилась ведущей на телеканале в 2016 году. Тогда ею стала Джумана аш-Шами, которая ведет утренний выпуск новостей.

Власти королевства продолжают расширять права женщин в стране, что является важной частью проводимых в Саудовской Аравии реформ. Так с июня этого года король Саудовской Аравии разрешил женщинам получать водительские права и законно садиться за руль.