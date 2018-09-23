Смертельная белизна: Джоан Роулинг написала новую книгу со злодеем-антисемитом

Известная во всем мире писательница Джоан Роулинг выпустила новый роман «Смертельная белизна», посвященная детективу Корморану Страйку. Выпустила она его под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Книга уже появилась в книжных магазинах Великобритании. Как пишет The Times of Israel, в четвертом романе о приключениях детектива Страйка появился герой антисемит. Издание утверждает, что такой герой возник в романе не случайно, а потому что в Британии нарастают антисемистские настроения.

Ранее Роулинг неоднократно выступала против антисемизма, однако при этом критиковала израильское правительство.