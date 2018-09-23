На переходе в Санкт-Петербурге машина сбила двух женщин

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого на пешеходном переходе были сбиты две женщины.

Одна из них погибла, вторая пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами.

По информации ГИБДД, инцидент произошел около 16:00 на Бухарестской улице. Виновницей ДТП стала водитель автомобиля KIA 1993 года рождения.