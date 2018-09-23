Израильские военные настаивают, что их истребители не прятались за российским Ил-20

В израильской армии заявили, что их истребители вовсе не прятались за российским самолетом Ил-20 во время операции в Сирии и своевременно предупредили Россию.

«Деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом», - сказано в сообщении пресс-службы израильской армии.

В пресс-службе подчеркнули, что при утверждении любой операции на территории Сирии руководство страны и командование Армии обороны Израиля принимают во внимание безопасность и благополучие российских военных. В документе отмечается, что израильские военные продолжит принимать для достижения данной цели все необходимые меры.

«За последние годы координация между армией Израиля и российскими военными доказала свою эффективность», - сказано в пресс-релизе.

Между тем, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге заявил, что вина за произошедшую трагедию с Ил-20 у берегов Сирии полностью ложится на израильских летчиков. Российское оборонное ведомство представило поминутную хронологию катастрофы с российским самолетом и действий истребителей Израиля 17 сентября, которая была основана на данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств в Сирии.

Эксперты, комментируя итоги брифинга Минобороны России по сбитому в САР самолету ВКС РФ, сошлись во мнении, что активность Израиля в Сирии вскоре будет ограничена. Военный журналист, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов предположил, что Израиль опасается, что после трагедии с Ил-20 ему закроют воздушное пространство Сирии. Как считает бывший начальник Главного штаба ВВС Виктор Синицын, израильским ВВС необходимо запретить осуществлять полеты в сирийском воздушном пространстве.

Напомним, российский самолет Ил-20 был сбил ракетой комплекса С-200, с помощью которой Сирия отражала атаку четырех израильских истребителей, нанесших удар по наземным целям в САР. В результате чего 15 военнослужащих погибли. В Минобороны РФ заявили, что «враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений».