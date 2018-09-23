Посольство РФ в Норвегии обеспечивает задержанному в Осло россиянину защиту

Российское посольство в Норвегии подтвердило факт задержания гражданина РФ в аэропорту Осло, о чем говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты назвали арест россиянина «надуманным» и «необоснованным» и отметили, что посольство обеспечивает ему содействие и защиту его прав и интересов.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», - отметили в посольстве.

Как сообщает газета Verdens Gang,51-летнего россиянина задержали по подозрению в шпионаже. Сейчас он временно находится под стражей в Норвегии, у мужчины отобрали электронное оборудование.