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Посольство РФ в Норвегии обеспечивает задержанному в Осло россиянину защиту

Василиса Морозова
20:26 23.09.2018
Подводом для задержания россиянина в Норвегии якобы стала «незаконная информационная деятельность».
Посольство РФ в Норвегии обеспечивает задержанному в Осло россиянину защиту
Фото: norway.mid.ru

Российское посольство в Норвегии подтвердило факт задержания гражданина РФ в аэропорту Осло, о чем говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты назвали арест россиянина «надуманным» и «необоснованным» и отметили, что посольство обеспечивает ему содействие и защиту его прав и интересов.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», - отметили в посольстве.

Как сообщает газета Verdens Gang,51-летнего россиянина задержали по подозрению в шпионаже. Сейчас он временно находится под стражей в Норвегии, у мужчины отобрали электронное оборудование.  

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