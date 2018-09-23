Константинопольский патриарх пообещал предоставить Украине автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что даст Украине автокефалию. Это заявление он сделал после воскресной службы в храме святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману. Об этом пишет РИА Новости.

Варфоломей отметил, что церковь Чехии и Словакии, автокефалию которой Константинопольский патриархат провозгласил в 1998 году, является новейшей из автокефальных и находится «под любовью и защитой нашего патриархата». Теперь, по его словам, настал очередь Украины.

«Настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это ее право», - сказал он.

Запись выступления Валфоломея опубликована в Facebook на странице патриархии. По его мнению, Вселенский патриархат обладает эксклюзивным правом «предоставить автокефалию, как он ее предоставлял всем новым православным церквам, начиная с России в XVI веке».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пытается добиться создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украину, минуя Украинскую православную церковь. По его словам, предоставление автокефалии УПЦ КП уже вышло на «финишную прямую», писал УНН.