Россиянин вошел в тройку призеров на ЧМ по сборке кубика Рубика

Россиянин Андрей Че занял третье место на чемпионате мира по скоростной сборке кубика Рубика Red Bull Rubik's Cube одной рукой.

Как пишет РИА Новости, 16-летнему игроку из РФ удалось завоевать бронзу, уступив доли секунды немцу Филиппу Вейеру. Само соревнование проходило в Бостоне, в нем приняли участие спортсмены из 13 стран. Они состязались в трех дисциплинах – спидкубинг (сборка на скорость), скоростная сборка одной рукой и рескрамбл — повторение заданной комбинации кубика Рубика.

Фавориту турнира снова удалось одержать победу, это обладатель мирового рекорда житель Австралии Феликс Земдекс. Он собрал кубик за 6,899 секунды. В рескрамблинге победил немец Рикки Майлер, повторивший комбинацию за чуть более чем 30 секунд. Быстрее всех одной рукой кубик Рубик собрал Билл Ванг из Канады, решивший головоломку за 14,943 секунде.

Среди женщин первой стала американка Дана Йи, справившаяся с головоломкой за 8 секунд.

«Меня очень радует и волнует то, что сейчас происходит с кубиком Рубика. Я никогда и не мечтал о такой популярности своего изобретения», - заявил создатель головоломки Эрне Рубик, присутствующий на ЧМ.

Напомним, кубик Рубик был создан в 1974 году, профессор Эрне Рубик собирал головоломку около месяца.