Японские роботы передали первые в истории фотографии с астероида

Два японских миниробота 21 сентября отделились от космического зонда «Хаябуса-2» и успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу. Теперь мобильные роботы MINERVA-II1A и MINERVA-II1В передают с нее данные ученым. Об этом сообщил сайт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Команда зонда «Хаябуса-2» поделилась тремя снимками, которые сделали роботы. Ученые пояснили, что изображения получились размытыми, поскольку одно их них робот сделал во время вращения, а другое – в момент прыжка. Также на фотографиях имеются цветовые пятна из-за отражения солнечного света. Однако поверхность астероида все равно можно рассмотреть.

Запущенные роботы, каждый из которых весит один килограмм, это первые в мире исследовательские аппараты, высадившиеся на астероид. При этом они могут по нему автономно передвигаться.

Космический зонд «Хаябуса-2» был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с японского космодрома Танэгасима. Предполагается, что зонд пробудет рядом с астероидом в течение полутора лет.