В Букингемский дворец попытался прорваться посетитель с электрошокером
Полиция Лондона задержала 38-летнего мужчину, его личность пока не раскрывается.
Фото: Pete Maclaine ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Полиция Лондона усилила охрану Букингемского дворца после того, как сегодня там был задержан один из посетителей. Мужчина намеревался войти в королевскую резиденцию, будучи вооруженным электрошокером.
Злоумышленника задержала охрана дворца и передала его в руки полиции. Известно, что ему 38 лет, а вот его личность полиция пока не обнародует, сообщает ABC News.
Букингемский дворец охраняется придворной дивизией, состоящей из полка гвардейской пехоты и Королевского конно-гвардейского полка. Он открыт для посещений публикой. В летние месяцы дворец посещают около 50.000 туристов.