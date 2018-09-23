В Букингемский дворец попытался прорваться посетитель с электрошокером

Полиция Лондона усилила охрану Букингемского дворца после того, как сегодня там был задержан один из посетителей. Мужчина намеревался войти в королевскую резиденцию, будучи вооруженным электрошокером.

Злоумышленника задержала охрана дворца и передала его в руки полиции. Известно, что ему 38 лет, а вот его личность полиция пока не обнародует, сообщает ABC News.

Букингемский дворец охраняется придворной дивизией, состоящей из полка гвардейской пехоты и Королевского конно-гвардейского полка. Он открыт для посещений публикой. В летние месяцы дворец посещают около 50.000 туристов.