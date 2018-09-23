Порошенко поздравил экипажи кораблей «Донбасс» и «Корец» с выходом в Азовское море

Украинские корабли вошли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы флота Украины, заявил президент страны Петр Порошенко.

«Приветствую наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" - с выходом в Азовское море», - написал он в Twitter.

Украинские корабль поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец» 22 сентября прошли вдоль берегов крымского полуострова и вошли в исключительную экономическую зону РФ, после чего их стали сопровождать корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ Росиии.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором украинские корабли прошли под Крымским мостом.

Украинские власти решили усилить военное присутствие в Азовском и Черном морях.