Власти Венгрии отказались упразднять должность «министра по Закарпатью»

Правительство Венгрии не стало изменять названия должности «уполномоченного министра по Закарпатью». Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар агентству «Укринформ».

По словам чиновника, данный шаг венгерской стороны «не соответствует политике добрососедских отношений и партнерства с Украиной». Кроме того, по мнению Боднара, Венгрия в данном случае действует в интересах России в надежде получить от нее определенную выгоду, и таким образом способствуя замедлению интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области венгерское консульство выдает паспорта своей страны украинцам, которые проживают в данном регионе. Рекомендуя при этом не сообщать о своей «политике» властям Украины. В ответ на это глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Украина из-за этого скандала может выслать консула Венгрии.