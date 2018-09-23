Метромалыш: в петербургской подземке впервые приняли роды

Жительница Петербурга родила ребенка на станции метро «Технологический институт» 23 сентября.

Как пишет «Фонтанка», сотрудники подземки оказали помощь 40-летней пассажирке. Благодаря им и появился на свет малыш, поскольку скорая не успела приехать. В итоге ребенок родился в 13.45 прямо на платформе.

«Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более полувековую историю», - рассказали в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

В настоящее время мама с мальчиком находятся в больнице, чувствуют себя хорошо.