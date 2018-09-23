Патриарх Александрийский и Митрополит Варшавский призвали к церковному порядку на Украине

Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и Митрополит Варшавский и всей Польши Савва выступили с совместным заявлением о необходимости предотвращения конфликта и утверждения церковного порядка на Украине, сообщили «Звезде» в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ.

Пребывающий с официальным визитом в Польше Феодор II и Савва обратились к предстоятелям поместных православных церквей, выразив глубокую тревогу в связи с событиями на Украине.

В заявлении сказано, что «перед лицом испытаний, с которыми сталкивается сегодня православие на Украине», приобретает особую актуальность вопрос об ответственности «за жизнь святого православия в современном мире, за мир, единство и сохранение его догматико-канонического порядка».

Представители православной церкви вместе вознесли молитву о единстве и мире украинского народа и призвали сделать все для «предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле».

Ранее Константинопольский Патриархат высказался о намерении в одностороннем порядке предоставить автокефалию православной Церкви на Украине.