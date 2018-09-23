Синоптики анонсировали третью волну «бабьего лета» в Москве
В столичном регионе снова ожидают потепления, третья волна «бабьего лета» в Москве придет в октябре.
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Третья волна «бабьего лета», но прохладного, возможно, придет в Москву к началу октября со скандинавским циклоном. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Есть надежда на то, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон, поэтому вполне возможна вторая волна "бабьего лета", но в прохладном исполнении», - сказал синоптик.
Кроме того, специалист рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По его словам, перед третьей волной тепла в столичном регионе может выпасть первый снег. В ночное время температура может опуститься до нулевой отметки, что приведет к первым заморозкам.