Певцов призвал всех поучаствовать в строительстве Главного храма ВС РФ

По инициативе главы Минобороны России Сергея Шойгу в парке «Патриот» появится Главный храм Вооруженных Сил России.

Курированием его возведения будет заниматься благотворительный фонд «Воскресение». На сегодняшний день на расчетные счета фонда перечислено более миллиарда рублей.

Идею Сергея Шойгу о возведении главного храма армии в «Патриоте» поддержали многие известные личности, среди которых и актер Дмитрий Певцов.

«Всем вам хорошо известно, что испокон веков наши доблестные воины шли на бой после благословления батюшки и со словами "За веру, царя и Отечество!". Вообще православная церковь, она всегда была рядом с нашими воинами, потому что там, где речь идет о защите Отечества, где близко ходит смерть, раны, конечно, - Господь очень необходим. Поэтому прекрасно, что сейчас начинается и готовится к возведению храм, который будет именно для наших воинов, для нашей армии. С божьей помощью этот храм будет выстроен. Я призываю всех поучаствовать в строительстве Главного храма наших Вооруженных Сил во славу Божью», - сказал он.

Для тех, кто хочет пожертвовать на строительство храма, на нашем сайте размещены банковские реквизиты, посмотреть их можно по этой ссылке.