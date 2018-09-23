Британцы будут тренировать ВСУ до 2020 года

Великобритания продлила срок проведения операции по подготовке украинских военных до 2020 года, сказано в сообщении Минобороны страны.

Отмечается, что Лондон «расширит и углубит» программы подготовки украинских военных, а также увеличит состав аппарата своего военного атташе в Киеве. Британия учредит позицию постоянного морского атташе страны на Украине.

Такое решение было принято после визита министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Незалежную, указывает газета The Telegraph.

«Мы увеличим наши усилия по оказанию поддержке Украине и проведению там тренировок силами Королевской морской пехоты и Королевского военно-морского флота с тем, чтобы у украинских ВС и ВМС были технические возможности и необходимые навыки», - сказал он.

Ранее СМИ писали, что Британия намерена до конца года расширить военное присутствие на Украине и в Черном море.