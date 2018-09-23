«Звезда» публикует видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Телеканал «Звезда» публикует видео, на котором украинские корабли проходят под Крымским мостом.

Ранее сообщалось, что вошедшие в экономическую зону России корабли ВМС Украины направляются из Одессы в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море. Поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» приблизились к берегам полуострова, после чего погранслужба ФСБ РФ отправила корабли береговой охраны для их сопровождения, как того требуют нормы международного морского права.

При этом Депутат Госсовета республики Владислав Ганжара заявил, что действия Украины можно рассматривать исключительно как откровенную провокацию.