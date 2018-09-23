Эрдоган выявил, откуда исходит главная угроза для будущего Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнаружил, откуда исходит главная угроза для будущего Сирии. По словам Эрдогана, источником зла являются территории к востоку от реки Евфрат, которые контролируют силы самообороны сирийских курдов. Об этом он заявил на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«Самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата», - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Говоря о союзниках, президент Турции намекнул на действия Соединенных Штатов. Что касается возможной встречи в Нью-Йорке с Дональдом Трампом, Эрдоган ответил, что в настоящее время США не проявляли такой инициативы.

Отношения между Вашингтоном и Анкарой ухудшились после того, как 1 августа в США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Солу, запретив им въезд в Америку. Это произошло после того как Турецкая Республика не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Его удерживают в стране, обвиняя в пособничестве террористам. Позднее на фоне всего этого Дональд Трамп объявил об увеличении США в два раза тарифов на сталь и алюминий из Турции.