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Олимпийский чемпион Немов назвал строительство Главного храма ВС РФ великим делом

Вадим Иванов
18:00 23.09.2018
«Это необходимо и нужно, потому что человек без веры не может существовать», - отметил прославленный гимнаст.

В подмосковном парке «Патриот» в скором будущем должен появиться Главный храм Вооруженных Сил РФ. Инициатива его создания принадлежит главе российского военного ведомства Сергею Шойгу.

Храм будет строиться на народные пожертвования. Курировать вопросы его возведения поручили благотворительному фонду «Воскресение», созданному специально под эти цели.

Строительство главного храма армии поддержали многие известные личности, среди которых и прославленный гимнаст, четырехкратный победитель Олимпиад Алексей Немов.

«Я считаю, что строительство данного храма - это действительно великое дело, это память о наших... лично в моей семье, это о деде идет речь, который прошел войну, остался живой, и, слава Богу, и дальше работал и приносил пользу государству, семье.

Для меня строительство храма - это очень важно. Это память о тех людях, которые не вернулись с войны, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы сегодня с вами общались и говорили, и жили, и радовались тому, что мы имеем.

Это необходимо и нужно, потому что человек без веры не может существовать. Такие вещи нужны и необходимы. Дорогие друзья, я призываю вас помочь, кто чем может, потому что это очень-очень важно», - сказал он.

Для тех, кто хочет пожертвовать на строительство храма, на нашем сайте размещены банковские реквизиты, посмотреть их можно по этой ссылке.

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