В Москве через три дня выпадет первый снег

Первый снег в Москве может выпасть уже на последней неделе сентября, заявил «Звезде» ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночью 26 сентября и в утренние часы, по всей видимости, с неба в столичном регионе будут падать первые снежинки. Однако речь не идет о снегопаде.

«26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность, что с неба будут срываться первые снежинки», - сказал Тишковец.

Тишковец отметил, что ночная температура понизится с плюс пяти - плюс 10 градусов в начале недели до нуля - плюс пяти к выходным, тогда возможны будут даже первые заморозки. Дневные температуры понизятся с +15 градусов до плюс шести - плюс 11 градусов.

«Практически всю предстоящую неделю северо-атлантические циклоны один за другим будут утюжить европейскую часть России. Москвичей ждет преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода, с температурным режимом ниже положенного по метеостатистике», - сказал специалист.

По его словам, к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон, поэтому вполне возможна вторая волна «бабьего лета», но в прохладном исполнении.