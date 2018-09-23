В Баку проснулся второй по величине в мире грязевой вулкан: видео

В Гарадагском районе Баку произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты в воскресенье в Гарадагском районе Баку», - информирует ведомство.

Высота выбросов грязи составила около 300 метров, а через час выбросы повторились. На ближайшей территории образовались трещины глубиной до 40 метров.

Это уже второе извержение грязевого вулкана в стране: 30 марта произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен, находящегося в том же районе. Извержение длилось около семи минут и сопровождалось столбом пламени.