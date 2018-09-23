Категорически «против»: украинцы не хотят видеть Порошенко в качестве президента

Украинское население не поддерживает деятельность действующего президента Незалежной Петра Порошенко. Это выяснилось в ходе нового соцопроса жителей страны.

Телеканал NewsOne обзвонил 35 844 человека, задавая им вопрос «Хотите ли вы, чтобы Порошенко вновь стал президентом Украины?». В итоге отрицательно на него ответили 95% респондентов. И только 5% жителей страны ответили, что поддерживают кандидатуру Порошенко при его переизбрании на второй срок.

Таким образом, Петр Порошенко установил новый «антирекорд» по популярности. Согласно результатам августовского соцопроса, в течение этого года рейтинг украинского лидера резко уменьшился с 23 до 11 процентов.