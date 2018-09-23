Трое украинских военных подорвались на собственной мине у границы с ЛНР

Трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Как сообщает агентство Луганскинформцентр, ночью 20 сентября бойцы 14 бригады ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе при осуществлении смены личного состава получили ранения при подрыве на своем минно-взрывном устройстве.

По словам Марочко, пострдавших доставили в Северодонецк, где госпитализировали. Один военный находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

На месте работает следственная комиссия.