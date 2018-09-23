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Трое украинских военных подорвались на собственной мине у границы с ЛНР

Василиса Морозова
15:48 23.09.2018
Военнослужащие ВСУ подорвались на собственном взрывном устройстве, пострадали трое военных.
Трое украинских военных подорвались на собственной мине у границы с ЛНР
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Как сообщает агентство Луганскинформцентр, ночью 20 сентября бойцы 14 бригады ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе при осуществлении смены личного состава получили ранения при подрыве на своем минно-взрывном устройстве.

По словам Марочко, пострдавших доставили в Северодонецк, где госпитализировали. Один военный находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

На месте работает следственная комиссия.

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