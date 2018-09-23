Трое украинских военных подорвались на собственной мине у границы с ЛНР
Военнослужащие ВСУ подорвались на собственном взрывном устройстве, пострадали трое военных.
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Как сообщает агентство Луганскинформцентр, ночью 20 сентября бойцы 14 бригады ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе при осуществлении смены личного состава получили ранения при подрыве на своем минно-взрывном устройстве.
По словам Марочко, пострдавших доставили в Северодонецк, где госпитализировали. Один военный находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.
На месте работает следственная комиссия.