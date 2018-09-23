На Владивосток обрушился сильнейший ливень

Если вчера неожиданная гроза разразилась в Москве, то сегодня сильнейший ливень обрушился на столицу Приморья. Около 16.40 по местному времени во Владивостоке пошел сильный дождь на фоне грома.

Осадки были такой интенсивности и продолжительности, что игрокам футбольного матча между командами «Луч» - «Сибирь», стартовавшего в 17.00, пришлось разыгрывать мяч буквально по лужам.

Ранее пресс-служба Приморского гидрометеобюро сообщала, что воскресенье 23 сентября будет пасмурным, при этом интенсивность дождя уменьшится. Осадки будут идти с перерывами, а температура опустится на один-два градуса.