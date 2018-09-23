«Звезда» публикует видео с двумя кораблями ВМС Украины у берегов Крыма
Появились первые кадры, на которых видны украинские корабли, которые подошли к берегам Крыма.
Телеканал «Звезда» публикует видео, на котором видны два корабля ВМС Украины, приблизившиеся к берегам крымского полуострова.
Судна сопровождают российские корабли береговой охраны, как сообщила ранее погранслужба ФСБ РФ.
Стало известно, что вошедшие в экономическую зону РФ украинские корабли направляются из Одессы в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.