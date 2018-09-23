Дочь миллионера из Британии умерла в самолете из-за сэндвича

Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза, основателя сети магазинов игрушек Wow-Toys, Наташа скончалась на борту рейса Лондон - Ницца после того, как съела сэндвич с кунжутом, из-за которого у нее случился приступ аллергии.

Как пишет The Daily Mail, девушка решила перекусить перед тем, как сесть на рейс авиакомпании British Airways. Она купила бутерброд с оливками, артишоками и тапенадой в кафе. На борту самолета у нее началась сильная аллергическая реакция. Несмотря на две дозы лекарства, которые ввел ей отец, девушка скончалась в больнице в Ницце.

Врачи выяснили, что реакцию могли вызвать семена кунжута, добавленные в хлеб при запекании. Эднан-Лаперуз намерен обратиться в суд с требованием ужесточить правила маркировки продуктов с аллергенами. Он требует от компании общепита объяснений, почему на упаковке не было сказано о наличии в составе кунжута.