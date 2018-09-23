Путин отправил в отставку члена ЦИК Лихачева

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева. Как говорится в документе, Лихачев должен быть освобожден от своих обязанностей до истечения срока своих полномочий.

Василий Лихачев, вошедший в новый состав Центризбиркома в 2016 году, ранее сам подал прошение президенту о своей отставке, пишут РИА «Новости». Свое решение он объяснил тем, что выполнил поставленные перед ним задачи.

На вопрос о том, на какую работу он перейдет, сам Василий Лихачев агентству пока не отвечает. По его словам, сейчас он уезжает в отпуск, а после этого займется вопросом своего трудоустройства.

До того, как прийти на работу в ЦИК Лихачев был депутатом Госдумы от КПРФ. В качестве члена Центризбиркома он был назначен по президентской квоте.