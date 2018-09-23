Стало известно, для чего корабли ВМС Украины приблизились к берегам Крыма

Вошедшие в экономическую зону России корабли ВМС Украины направляются из Одессы в Бердянск в Запорожской области для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.

Как пишет «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источники, поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» 20 сентября отправились в Бердянск. Судна должны пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Ранее погранслужба ФСБ РФ сообщила, что украинские суда вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, после чего российские корабли береговой охраны отправились сопровождать их «в соответствии с нормами международного морского права».

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что действия украинской стороны можно рассматривать исключительно как откровенную провокацию.