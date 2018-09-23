В Крыму назвали заход кораблей ВМС Украины в экономическую зону РФ «комичной провокацией»

Ситуация со вхождением в исключительную экономическую зону России двух кораблей ВМС Украины выглядит комично и лишний раз демонстрирует боеготовность украинской армии, хотя по сути является провокацией. Таким мнением поделился депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает боеготовность украинской армии, поскольку военный корабль идет сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря», - отметил депутат в беседе с RT.

Вместе с тем, по сути подобные действия украинской стороны можно рассматривать исключительно как откровенную провокацию, добавил Ганжара. Отправка кораблей является своеобразным «прощупыванием почвы», причем нет сомнений, что абсолютное любое действие России относительно вопросов безопасности немедленно будет трактоваться как «нападение на ВМСУ».

«Мне кажется, главная их цель - спровоцировать Россию. Но, думаю, ситуация находится под полным контролем. Эти корабли сопровождаются пограничной службой нашей страны», - заключил депутат.

Ранее сообщалось, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России в районе Крыма. Как сообщили в погрануправлении ФСБ, украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» сопровождаются кораблями береговой охраны пограничной службы.