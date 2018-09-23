На выборах главы Хабаровского края лидирует Вячеслав Шпорт

Во втором туре выборов главы Хабаровского края лидирует действующий губернатор, единорос Вячеслав Шпорт. По данным экзит-полов, он набирает 57% голосов.

У его конкурента, кандидата от ЛДПР Сергея Фургала - 43%. Голосование на участках завершилось час назад, комиссии приступили к подсчету результатов.

Явка, по предварительным данным, составила более 43% избирателей.

Сегодня борьба за губернаторское кресло разворачивается и во Владимирской области, также во втором туре. Действующий глава Светлана Орлова соперничает с Владимиром Сипягиным. К полудню явка была в районе 16%.