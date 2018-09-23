Здание Университета Крита полыхает в Ираклионе: видео

В Ираклионе полыхает центральное здание Университета Крита. Очаг возгорания возник в подвале, но за считаные минуты пламя распространилось на все строение и перекинулось на соседние строения.

Огонь охватил общежитие и Музей естественной истории, в котором располагаются сразу несколько химических лабораторий. Дополнительные разрушения наносят зданию взрывающиеся газовые баллоны.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Всех студентов и преподавателей удалось вовремя эвакуировать. Густой едкий дым окутал весь квартал и виден со всех точек города. Пришлось задействовать пожарную авиацию. Вертолет сбрасывает на здание тонны воды, но пока локализовать пожар не удается. Полиция готовит к эвакуации жителей соседних домов, информирует местное издание Cretalive.