Стало известно имя врио президента Вьетнама

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь была назначена временно исполняющим обязанности президента страны после смерти главы этой социалистической республики Чан Дай Куанга.

В соответствии с конституцией, она будет возглавлять государство, пока Национальное собрание не изберет нового национального лидера, сообщает Tin Nóng 24h. Когда это произойдет, пока не ясно.

Данг Тхи Нгок Тхинь, которой в этом году исполнилось 59 лет, уже приступила к исполнению своих обязанностей. Пост вице-президента Вьетнама она занимала с 2016 года.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу утром, 21 сентября в центральном военном госпитале Ханоя в результате продолжительной болезни. У него был неизлечимый рак крови вирусного происхождения. За жизнь вьетнамского лидера боролись местные и зарубежные врачи, но спасти его так и не удалось.