Ученые назвали самую вредную позу для сна

Ученые-сомнологи из американской клиники Майо рассказали о наиболее вредной для сна позе. По мнению экспертов, сон на животе – худший выбор для ночного отдыха.

Как сообщает портал Bustle со ссылкой на исследование клиники, сон на животе препятствует поворотам головы и шеи. Из-за отсутствия этой возможности у спящего человека нарушается процесс дыхания. Кроме того, сон на животе препятствует дыханию полной грудью.

Мышцы шеи при этой позе также затекают гораздо быстрее, чем при остальных, что влияет на состояние сосудов. Спина испытывает дополнительную нагрузку – чтобы избежать ее, ученую советует разместить еще одну подушку под нижней частью живота.

Ранее стало известно, что хронический недосып может вызывать ишемическую болезнь сердца и увеличивает риск инсульта на 11%. При этом сон сверх меры увеличивает эту опасность уже на 33%. Оптимальной и безопасной для здоровья продолжительностью сна ученые назвали семь-восемь часов.