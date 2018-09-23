СМИ: Британия направит морских пехотинцев на Украину и в Черное море
Лондон планирует до конца года расширить свое военное присутствие на Украине, а в следующем году и в Черном море.
Фото: Rob Arnold, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе визита на Украину сообщил, что Лондон хочет направить в страну силы британской морской пехоты, а со следующего года расширить свое военное присутствие в Черном море.
По словам главы оборонного ведомства Соединенного Королевства, подобные меры позволят украинским военным противостоять так называемой «российской угрозе», сообщается в материале издания The Daily Telegraph.
Уильямсон заявил, что британская сторона будет оказывать поддержку, пока она находится в опасности, которая по мниню британского министра исходит от России. Никаких доказательств своим словам министр так и не привел.