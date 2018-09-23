Отец второклассника жестоко избил обидчика сына в челябинской школе

Отец школьника-второклассника в Челябинске избил пятиклассника, который обижал его ребенка. Мужчина пришел прямо в школу, нашел обидчика сына и немедленно применил к нему физическое насилие.

Cын мужчины указал на ученика, который его обижал. После этого отец, не слушая возражений, набросился на школьника. Мальчику удалось покинуть здание и выбежать в школьный двор, но там его поджидала мать обиженного второклассника.

«В райоонный отдел полиции заявление от мамы пятиклассника пострадавшего поступило. Сейчас материалы собираются, проводится проверка, направленая на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального ГУ МВД по Челябинской области.

Избиение ребенка продолжилось в расширенном семейном составе. Прекратить конфликт смогли только учителя школы. По словам очевидцев событий, после избиения пятиклассника увезли в больницу. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.