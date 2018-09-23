Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец второклассника жестоко избил обидчика сына в челябинской школе

Вадим Синицын
11:02 23.09.2018
Мужчина пришел прямо в школу, нашел обидчика сына и немедленно применил к нему физическое насилие.
Фото: Rudolf Arco Images, Globallookpress

Отец школьника-второклассника в Челябинске избил пятиклассника, который обижал его ребенка. Мужчина пришел прямо в школу, нашел обидчика сына и немедленно применил к нему физическое насилие.

Cын мужчины указал на ученика, который его обижал. После этого отец, не слушая возражений, набросился на школьника. Мальчику удалось покинуть здание и выбежать в школьный двор, но там его поджидала мать обиженного второклассника.

«В райоонный отдел полиции заявление от мамы пятиклассника пострадавшего поступило. Сейчас материалы собираются, проводится проверка, направленая на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального ГУ МВД по Челябинской области.

Избиение ребенка продолжилось в расширенном семейном составе. Прекратить конфликт смогли только учителя школы. По словам очевидцев событий, после избиения пятиклассника увезли в больницу. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.09.2018, 09:40
Немецкие СМИ рассказали о грандиозном налоговом мошенничестве на Украине
Дата23.09.2018, 11:40
Минобороны РФ представило поминутную хронику событий перед крушением Ил-20 в Сирии
Дата18.09.2018, 13:10
Чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата21.09.2018, 09:46
Консенсус достигнут: Россия и Китай ускорят создание тяжелого вертолета
Дата22.09.2018, 08:35
Должен был дожить до 150: как провинциальный лекарь «надул» Сталина
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:55 Армия
Минобороны РФ: враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений
11:54 Армия
В Минобороны напомнили о помощи Израилю на Голанских высотах
11:53 Армия
Минобороны раскритиковало действия Израиля по сотрудничеству по Сирии
11:22 В стране и мире
СМИ: Британия направит морских пехотинцев на Украину и в Черное море
10:48 Армия
Видео
Враг не подступит: сразу три дивизиона С-400 охраняют крымское небо
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Туристы на парашюте врезались в ЛЭП под Краснодаром и получили удар током: видео
Андрейченко рассказала о жестоком двойном изнасиловании
«Вызывает отвращение»: слова украинского посла возмутили МИД Польши
Подруга Пугачевой раскрыла тайну худобы певицы
«Братья»: Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями» или «коллегами»
Украинский Днепр стремительно вымирает после «декоммунизации»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.