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Bloomberg: российские бизнесмены возвращают деньги в Россию из-за санкций США

Вадим Синицын
10:37 23.09.2018
По данным агентства, большинство крупных экспортеров из РФ перевели свои деньги со счетов в США в государственные банки России. Этот тренд особенно усилился после апреля, когда Штаты ввели персональные санкции против нескольких крупнейших российских бизнесменов.
Bloomberg: российские бизнесмены возвращают деньги в Россию из-за санкций США
Фото: Oleksiy Maksymenko, imagebroker, Globallookpress

Экономические санкции Соединенных Штатов Америки против России заставляют российских предпринимателей возвращать капиталы обратно в страну. С таким заявлением выступило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, большинство крупных экспортеров из РФ перевели свои деньги со счетов в США и странах Евросоюза в государственные банки России либо в местные отделения европейских банков. Этот тренд особенно усилился после апреля, когда Штаты ввели персональные санкции против нескольких крупнейших российских бизнесменов и государственных корпораций.

Изменения коснулись и структуры расчетов предпринимателей. По информации агентства, почти все они предприняли действия по уходу от доллара, несмотря на то что раньше вели расчеты только в этой валюте. Тем не менее бизнесмены не намерены полностью отказываться от долларов, просто прорабатывают варианты расчетов и выплат долгов в других денежных единицах.

По данным агентства, как минимум одна крупная алмазодобывающая российская компания «Алроса» уже продает клиентам из Азии драгоценные камни за рубли. Еще одна крупная металлургическая компания из РФ ведет почти все расчеты в евро и начала использовать юань.  

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