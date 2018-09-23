Туристы на парашюте врезались в ЛЭП под Краснодаром и получили удар током: видео

Пара туристов на парашюте в поселке Джугба под Краснодаром приземлились на линию электропередач. Об этом сообщили в Южном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел 22 сентября примерно в шесть часов вечера по местному времени. Молодая пара каталась на парашюте вдоль пляжа на Черном море. Во время буксировки парашюта туристы столкнулись с ЛЭП.

Судя по видеозаписям, сделанным очевидцами, пару в какой-то момент отнесло сильным порывом ветра. Молодые люди получили травмы от удара электрическим током и упали на землю.

Пострадавших молодых людей доставили в Туапсинскую районную больницу в поселке Новомихайловский. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.