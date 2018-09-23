Немецкие СМИ рассказали о грандиозном налоговом мошенничестве на Украине

Украинское государство ежегодно теряет миллиарды евро из-за грандиозного по масштабам налогового мошенничества. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Согласно исследованию, на которое ссылается издание, многие крупные украинские предприятия пользуются удивительно разнообразными мошенническими схемами ухода от налогов. Это выливается в сотни миллионов и миллиарды евро убытков для казны собственной страны.

Так, экспорт железной руды из Украины за последние три года с 2015 по 2017 был недооценен минимум на двадцать процентов. Это касается сельского хозяйства и многих других важных отраслей. Только с них, согласно данным исследования, до бюджета Украины не доходит около 750 миллионов евро ежегодно.

Одним из популярных методов ухода от налогов среди украинских предприятий и концернов являются так называемые «трансфертные цены». При этом продукция путем манипуляций перепродается в разных частях страны ниже рыночной цены. В результате предприятия демонстрируют надзорным органам значительно меньшую часть прибыли, облагаемую налогом.

Все это особенно интересно, учитывая поддержку Украины Евросоюзом. С начала кризиса ЕС передал этой стране около 11 миллиардов евро. Для страны, общая ежегодная стоимость экономической продукции составляет около 92 миллиардов евро, это огромная сумма, отмечают авторы материала.