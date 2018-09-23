Андрейченко рассказала о жестоком двойном изнасиловании

Заслуженная артистка РФ Наталья Андрейченко, известная исполнением роли Мэри Поппинс в культовом советском фильме, поделилась страшной историей из своей юности. Как рассказала Андрейченко, более сорока лет назад она подверглась двойному изнасилованию с избиением.

По словам актрисы, которой на момент описываемых событий было 19 лет, она ехала в такси. В какой-то момент таксист попытался ее изнасиловать, однако Андрейченко удалось отбиться и выбить ногами лобовое стекло автомобиля. После этого она увидела двух вооруженных ножами мужчин, которые бежали к ней на помощь. Таксисту удалось скрыться с места происшествия.

Однако двое мужчин с ножами решили воспользоваться шоком девушки. Андрейченко вместе со «спасителями» шла по дороге, когда один из мужчин сильно ударил ее по сзади по голове.

«Мы шли по дороге, единственное, что я знаю, был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалило. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били», - рассказала актриса в эфире телеканала НТВ.

Впоследствии насильников нашли и осудили, каждый из них получил по 18 лет строгого режима. Сейчас оба преступника уже мертвы. По словам Андрейченко, она вспомнила эту историю с одной целью - «доказать, что в жизни нет ничего, через что нельзя пройти и чего нельзя простить».