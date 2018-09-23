Кафтан Петра I и древнегреческие статуэтки: в Центре Грабаря открылась новая выставка

В московском Центре Грабаря, который в этом году отмечает 100-летний юбилей, открылась выставка «Век ради вечного». В ее экспозицию входят полторы сотни шедевров мирового искусства из десятков музеев, в том числе уникальные иконы, картины, мебель, есть даже кафтан самого Петра Великого.

Залы центра Грабаря подобны порталу в фантастический мир, где, восстановив Тургеневские полки, реставратор берется за секретер, принадлежавший сначала Гоголю, затем – Булгакову.

В этих коридорах можно увидеть портрет Наполеона, 200 лет назад созданный неизвестным художником, восстановленные картины Родченко, Серова, Шагала. На реставрации находятся работы живописца эпохи Позднего Возрождения Доссо Досси.

«Еще предстоит масштабная работа по выравниваю лаковой пленки, огромное количество тонировок реставрационных придется провести, действительно, эта работа занимает годы», - рассказала заместитель генерального директора по научной, методической и выставочной работе ВХНРЦ им. Грабаря Ольга Тимерихина.

Сто лет назад художник Игорь Грабарь собирает вместе лучших искусствоведов и реставраторов страны. За это время здесь спасают тысячи произведений искусства.

Коллекция в Центре Грабаря очень разнообразна: старинный чукотский бубен, камзол Петра Первого, древнегреческие статуэтки, икона Богоматери 13 века. Это экспонаты из разных музеев, но все их объединяет одно, их реставрировали в центре Грабаря.

Над византийскими текстами и древнерусскими иконами возвышаются «Небеса». Это огромное полотно находилось под куполом старорусского церкви, в Архангельской области. В советские годы ее превратили в сарай, а памятник искусства закрасили.

«Живопись, она, конечно, сильно утрачена. И мастерство реставратора, конечно, в том, чтобы его вмешательство было незаметно. И мы старались только нивелировать эти контрасты», - пояснил художник-реставратор Центра им. Грабаря Александр Гарматюк.

Все, кто восстанавливает иконы и росписи церквей, вышли из-под его крыла. Когда знакомишься с реставратором Адольфом Овчинниковым, понимаешь, что значит фраза - вложить в свое дело всю душу. Едва ли кто-то в России знает больше об иконах и красках, которыми их пять веков назад. Крещенный в далеком 1931 году, реставратор всю свою жизнь посвятил работе и вере. Впрочем, для него это одно и то же.

«Высшая форма молитвы - это написание иконы. Императоры писали Византийские иконы», - считает художник-реставратор ВХНРЦ им. Грабаря, заслуженный работник культуры РСФСР Адольф Овчинников.

Любая из работ в Центре - это шедевр с яркой историей. Полотно Рубо «Взятие аула Гуниб», последнего укрепления предводителя горцев Шамиля, была похищена чеченскими боевиками в 1995 году. Когда ее нашли, в холсте зияли дыры. Но профессиональные и усидчивые реставраторы обещают, что им потребуется три года работы, и картину можно везти на выставку.