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Грозовое «око Саурона» зависло над Вологдой

Вадим Синицын
08:35 23.09.2018
Интересная погодная картина наблюдалась над Вологдой, как следует из данных погодного сервиса «Яндекс.Погода». В какой-то момент над городом сформировалось настоящее «око Саурона».
Грозовое «око Саурона» зависло над Вологдой

В воскресенье после недели хорошей погоды в европейский части России начали ливни и грозы. Осадки выпали во многих российских городах.

Наиболее интересная погодная картина наблюдалась над Вологдой, как следует из данных погодного сервиса «Яндекс.Погода». Он способен в реальном времени отображать картину выпадения осадков на глобальной карте страны.

В какой-то момент над городом сформировалось настоящее «око Саурона». Зона дождя была выделена идеальным кругом в окрестностях Вологды, а над ней самой завис «зрачок».

На данный момент картина выпадения осадков над Вологдой в сервисе выглядит более ординарно. Возможно, почти идеальная и едва ли возможная в реальности круглая форма «зоны дождя» над городом была сформирована в сервисе из-за ошибки в обработке погодных данных.

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