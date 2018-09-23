Украинские силовики обстреляли из минометов и гранатометов населенные пункты в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня. Силовики обстреляли населенные пункты Золотое-5 (Михайловка), Христовое и Донецкий.

Огонь в сторону самопровозглашенной Луганской народной республики велся из минометов калибром 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Всего по районам ЛНР были выпущены более десяти мин и гранат, сообщается в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Данные о возможных пострадавших и разрушениях уточняются. Известно, что обстрелом был поврежден маршрутный автобус.